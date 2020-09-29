Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, arabaların kapı ve cam sistemlerini üreten firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 18 milyon avronun üzerinde para cezası kesti.
AB`den araba parçası üreticilerine kartel cezası
29.09.2020 15:52
Son güncelleme : 29.09.2020 15:54
AA
AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Alman Brose ve Kiekert ile Kanada merkezli Magna firmalarının arabaların kapı ve cam sistemlerini içeren parçaların üretiminde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.
Açıklamada, araba parça üreticisi firmaların 2009 ila 2012 yılları arasında iki farklı kartel oluşturarak fiyatlarını ortak belirledikleri, hassas ticari verileri paylaştıkları ve rekabeti önledikleri kaydedildi.
Magna firmasının söz konusu kartel oluşumlarını ifşa ettiği için para cezası almadığına dikkati çekilen açıklamada, Kiekert firmasına 14 milyon 971 bin avro, Brose firmasına da 3 milyon 225 bin avro para cezası verildiği bildirildi.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
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|
|SISE
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|CEMAS
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|ODAS
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|GARAN
|6,99
|938.315.698
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|1.883
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|Altın Gr.
|474
|474
|1,84
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|Cumhuriyet
|3.146
|3.193
|36,00
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|Tam
|3.129
|3.208
|32,43
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|Yarım
|1.512
|1.552
|15,69
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|Çeyrek
|758
|776
|7,84
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|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,16
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