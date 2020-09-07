Avrupa Birliği (AB), İngiltere`nin Brexit ayrılık anlaşmasına uymasını istedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere`nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerine uymayabileceği" yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
AB`den Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı
07.09.2020 17:38
Son güncelleme : 07.09.2020 17:48
AA
AB ve İngiltere arasındaki Brexit anlaşması, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolünün adada barış, istikrar ve tek pazar bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu belirten Von der Leyen, İngiltere'nin ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.
Von der Leyen, "İngiliz hükümetinin, uluslararası hukuk kapsamında zorunlu ve gelecekteki ortaklık için ön koşul olan ayrılık anlaşmasını uygulayacağına güveniyorum." ifadesini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Chalres Michel de sosyal medya hesabından, "Brexit'le İngiltere'yi kaybediyor olabiliriz ama metin olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Süreç hakkında
AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.
Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.
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