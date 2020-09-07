ABD`li dev madeni yağını Türkiye`de üretecek















Petrol Ofisi ile dünyanın önde gelen petrol ve madeni yağ şirketlerinden biri olan Chevron arasındaki anlaşma, uzun vadeli bir stratejik ortaklığı kapsıyor. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre bu işbirliği, Chevron’un madeni yağ ürünlerinin, Texaco markası altında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamasını içeren bütüncül bir kapsama sahip.

Bu işbirliği çerçevesinde Petrol Ofisi ve Chevron arasında ortak teknoloji ve üretime hazırlık çalışmaları başlatıldı. Eş zamanlı olarak Petrol Ofisi tüm Türkiye’de yaygın 16 bin satış noktası ile,Chevron’un Texaco markası altında binek araç,ağır vasıta yağları ve endüstriyel ürünlerinin dağıtım ve satışına da başlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Chevron madeni yağ ürünlerinin Türkiye’de üretimine ise 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor. Üretilen tüm ürünlerin dağıtım ve pazarlaması, yine Petrol Ofisi tarafından Texaco markası altında gerçekleştirilecek.

Chevron ve Petrol Ofisi arasında imzalanan bu anlaşma, aslında iki marka arasındaki ilk işbirliği değil. Petrol Ofisi, 2014 yılından bu yana Chevron’un denizcilik yağlarının Türkiye’de dağıtım ve pazarlamasını yürütüyordu.Bu başarılı işbirliğinden duyulan karşılıklı güven ve memnuniyet, Petrol Ofisi ve Chevron arasındaki uzun vadeli dev anlaşmanın hayata geçmesini sağlayan temel unsurlardan biri oldu.

'GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Petrol Ofisi’nin kaliteli ürün ve hizmet hedefi ile müşteri odaklı yaklaşımına dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bu yaklaşımla lideri olduğumuz madeni yağlar sektöründe de Türkiye’de yaygın 16.000 satış noktamızla, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM’de geliştirdiğimiz ve Derince’deki fabrikamızda ürettiğimiz 400’ü aşkın zengin ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz bu ideal çözümleri,şimdi Chevron ürünleri ile daha da zenginleştiriyoruz.Chevron ile uzun vadeli ve geniş kapsamlı işbirliğimiz, bir anlamda Petrol Ofisi’nin madeni yağ alanındaki üretim, dağıtım ve pazarlama başarısının da güzel bir göstergesi. Chevron’un bu imzası, aynı zamanda Türkiye’ye ve ülkemiz potansiyeline duyduğu güveni, inancı da ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

70 YILLIK İLİŞKİ

Bu anlaşmayla ilgili olarak Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes şunları söyledi: “Chevron ve Petrol Ofisi’nin ilk işbirliği 70 yıl öncesine dayanıyor. Bu anlaşma ise yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Petrol Ofisi, Türkiye’de akaryakıt ile madeni yağlar sektöründe lider oyuncu. Petrol Ofisi ile Chevron arasındaki güçlü sinerji, bu yeni marka yayılımı fırsatını geliştirerek devam ettirecektir.”