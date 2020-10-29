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ABD`nin ham petrol stokları arttı

29.10.2020 09:18

Son güncelleme : 29.10.2020 09:20
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,3 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon (yüzde 0,9) artışla 492,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi de stokların yaklaşık 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 639,4 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 900 bin varil (yüzde 0,4) düşüşle 226,1 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 545 bin varil artarak yaklaşık 5,7 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 424 bin varil artarak 3,5 milyon varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Ekim haftasında 1,2 milyon varil artarak yaklaşık 11,6 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor. 


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