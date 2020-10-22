Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin ham petrol stokları azaldı

22.10.2020 08:50

Son güncelleme : 22.10.2020 08:53
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon (yüzde 0,2) azalışla 488,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi de stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 640,1 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 227 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 167 bin varil azalarak yaklaşık 5,12 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 901 bin varil artarak 3,04 milyon varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Ekim haftasında 586 bin varil azalarak yaklaşık 10,36 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor. 


ETİKETLER
abdhampetrol




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.212
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.209
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 11,00 1.653.069 % 10,00  
BASCM 8,36 691.193 % 10,00  
KARTN 1.023,40 1.860.541 % 10,00  
UZERB 48,42 2.603.818 % 10,00  
DAGHL 23,56 11.764.474 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8206 7,8284 % 0,20  
Euro 9,2718 9,2800 % 0,17  
Sterlin 10,2467 10,2981 % 0,06  
Frank 8,5965 8,6483 % 0,02  
Riyal 2,0793 2,0897 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -9,65  
Altın Gr. 481 482 -1,91  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 -0,18  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,04  
B. Petrol 41,48 41,48 -0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru