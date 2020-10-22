ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.
ABD`nin ham petrol stokları azaldı
22.10.2020 08:50
Son güncelleme : 22.10.2020 08:53
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon (yüzde 0,2) azalışla 488,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi de stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 640,1 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 227 milyon varile yükseldi.
Petrol üretimi azaldı
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 167 bin varil azalarak yaklaşık 5,12 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 901 bin varil artarak 3,04 milyon varil seviyesine yükseldi.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Ekim haftasında 586 bin varil azalarak yaklaşık 10,36 milyon varil oldu.
EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.
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