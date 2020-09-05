ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
05.09.2020 09:17
Son güncelleme : 05.09.2020 11:49
AA
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ağustos - 4 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 181'e yükseldi.
Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 557 adet azalmış oldu.
Perşembe gününü 43,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 39,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 41,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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