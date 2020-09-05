Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

05.09.2020 09:17

Son güncelleme : 05.09.2020 11:49
ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet arttı.



AA

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ağustos - 4 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 181'e yükseldi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 557 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 43,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 39,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 41,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


ETİKETLER
abdpetrolkule




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.086
Değişim :  0,93% |  9,98
Açılış :  1.076  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.090 En Düşük
1.073
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 2,86 1.540.144 % 10,00  
KSTUR 85,80 429.742 % 10,00  
PKENT 1.368,80 18.284.789 % 10,00  
MMCAS 2,75 235.059 % 10,00  
YONGA 38,06 1.789.695 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4406 7,4426 % 0,13  
Euro 8,7742 8,8328 % 0,22  
Sterlin 9,8473 9,8967 % 0,10  
Frank 8,1136 8,1625 % -0,30  
Riyal 1,9778 1,9877 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 2,91  
Altın Gr. 462 463 1,30  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -8,00  
Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,88 26,95 0,32  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,06  
B. Petrol 42,34 42,34 -1,73  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru