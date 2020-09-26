ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
26.09.2020 09:16
Son güncelleme : 26.09.2020 09:38
AA
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183'e yükseldi.
Perşembe gününü 41,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 41,92 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü de 40,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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|GARAN
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|SISE
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|ODAS
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|671.735.567
|% 2,67
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|AKENR
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|% 3,00
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|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,46
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|Euro
|8,9002
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|% 0,26
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|% 0,59
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|Riyal
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|% 0,58
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,79
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|Altın Gr.
|459
|459
|0,89
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|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
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|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
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|Çeyrek
|736
|753
|2,26
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|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,03
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|B. Petrol
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|41,84
|-0,10
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