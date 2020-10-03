ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
03.10.2020 10:34
Son güncelleme : 03.10.2020 10:53
AA
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül - 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 189'a yükseldi.
Perşembe gününü 40,93 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 39,27 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 37,05 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 38,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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|KRDMD
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|% 0,88
|
|GARAN
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|% -0,14
|
|THYAO
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|475
|0,41
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|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
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|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
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|Yarım
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|1.552
|1,63
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|758
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|0,81
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|Gümüş.Ons
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|23,72
|-0,10
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|Gümüş Gr.
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|5,94
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