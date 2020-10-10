ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
10.10.2020 09:26
Son güncelleme : 10.10.2020 09:32
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3 - 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 193'e yükseldi.
Perşembe gününü 43,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,80 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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|SISE
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|% 1,77
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|KRDMD
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|18:05
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|Satış
|%
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|Dolar
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|% -1,10
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|Euro
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|9,3022
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|Sterlin
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|
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|
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|2,0979
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|%
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|1.930
|1.930
|36,23
|
|Altın Gr.
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|487
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
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|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|1,31
|
|Gümüş Gr.
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|6,36
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