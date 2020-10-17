ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
17.10.2020 09:29
Son güncelleme : 17.10.2020 09:31
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 12 artarak 205'e yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 43,16 dolar, cuma gününü ise 42,81 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 40,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
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|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
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|17,71
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|POLTK
|353,00
|6.799.839
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|
|UZERB
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|% -9,99
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|BASCM
|9,37
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|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
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|1.265.949.852
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|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
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|SISE
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|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
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|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,9347
|% 0,03
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|Euro
|9,2915
|9,3132
|% 0,19
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|Sterlin
|10,2183
|10,2696
|% 0,01
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% -0,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-9,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
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|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
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|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,04
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|B. Petrol
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