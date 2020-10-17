ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı















Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 12 artarak 205'e yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 43,16 dolar, cuma gününü ise 42,81 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 40,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.