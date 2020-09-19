ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet azaldı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
19.09.2020 09:32
Son güncelleme : 19.09.2020 09:34
AA
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 179'a geriledi.
Perşembe gününü 43,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,09 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü de 40,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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|
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|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,5616
|% 0,20
|
|Euro
|8,9283
|8,9900
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7585
|9,8074
|% -0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0143
|2,0244
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,75
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,75
|
|Cumhuriyet
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|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,02
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|B. Petrol
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