Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`nin bütçe açığı kuralları uygulanmayacak

06.10.2020 07:52

Son güncelleme : 06.10.2020 07:54
AB`nin bütçe açığı kuralları 2021 yılında da uygulanmayacak.



AB Komisyonu üyesi Paolo Gentiloni, COVID-19 salgınının yol açtığı resesyondan toparlanmanın desteklenmesi çabaları çerçevesinde Avrupa
Birliği'nin kamu borçlanmalarını sınırlayan kurallarının 2021 yılında da uygulanmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarının uygulanmasından sorumlu kurum olan AB Komisyonu, bütçe açığının GSYH'nın yüzde 3'ü seviyesinin altında olması ve kamu borcunun her yıl azaltılmasına yönelik kuralları AB ekonomisinin COVID-19 salgınının etkisi ile resesyona girmesinin ardından askıya almıştı.

Euro Bölgesi maliye bakanlarını bir araya getiren Eurogroup toplantısı sonrası konuşan Gentiloni, "Bütçe politikasına ilişkin olarak, geçen hafta AB maliye bakanlarına 2021 yılı için ulusal bütçelerini hazırlarken yönlendirme sağlayacak bir mektup gönderdik. Genel Kaçış Klozu 2021 yılında da aktif olacak. Mali politikalar gelecek yıl da hem Euro Bölgesi seviyesinde hem de bireysel olarak üye ülkelerde toparlanmayı desteklemeye devam etmeli" dedi.

Euro Bölgesi üyesi ülkelerin 20 21 yılı bütçe taslaklarını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonu'na sunmaları gerekiyor.


ETİKETLER
eurobölgesibütçe




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.161
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.161 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,43 596.518 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.911.301 % 10,00  
FORMT 4,40 32.723.039 % 10,00  
ITTFH 5,72 138.026.669 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.917.773 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7533 7,7635 % -0,01  
Euro 9,1432 9,1530 % 0,04  
Sterlin 10,0479 10,0983 % 0,41  
Frank 8,4497 8,5006 % 0,67  
Riyal 2,0639 2,0742 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 -1,67  
Altın Gr. 478 478 3,97  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,06  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,02  
B. Petrol 41,54 41,54 0,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru