`AB`nin büyük ölçekli ortaklaşa borçlanması endişe verici`















Almanya Merkez Bankası Başkanı (Bundesbank) ve ECB üyesi Jens Weidmann, Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınını yarattığı şokun üstesinden gelmek için ortaklaşa borçlanmalarının tek seferlik bir durum olması gerektiğini, büyük ölçekli borçlanmanın endişe verici olduğunu söyledi.

Weidmann, "Endişe verici olan AB seviyesinde büyük ölçekli borçlanma yapılması. Bu tür bir borçlanma tek seferlik bir kriz tedbiri olmalı. Kalıcı şekilde ortak borçlanma AB'nin kurum çerçevesi ile bağdaşmaz" diye konuştu.

Weidmann'ın açıklaması, ECB Başkanı Lagarde'nin bu "olağanüstü" uygulamanın Avrupa'nın araç seti içinde kalmaya devam edebileceği, Euro Bölgesi için ortak bir bütçe aracı konusunun tartışılabileceği söyleminin ardından geldi.

Bundesbank Başkanı, finansal yükümlülükleri Euro Bölgesi seviyesine kaydırmanın üye ülkelerin finansal politikaya ilişkin yetkilerini AB'ye devretmesini gerektireceğini vurguladı.

Weidmman, "Bunun için çok daha yakın siyasi entegrasyona ihtiyaç olur ve er ya da geç AB'nin demokratik federal devlete doğru evrilmesi gerekir" diye konuştu.