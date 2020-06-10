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AB’nin büyüme oranlarında azalma olacak

10.06.2020 15:37

Son güncelleme : 10.06.2020 15:56
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) dünyayı kapsamı ve hızı açısından eşi görülmemiş bir şekilde etkilediğini ifade ederek, "AB’nin ticarette bir azalma göreceğiz. Yüzde 10 ila 16 arasında AB ticaretinde bir düşüş yaşanacak. AB’nin büyüme oranlarında da yüzde 5 ila 7,4 arasında bir azalma olacak" dedi.



AA

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile  ortak düzenlediği online konferansta Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu  Başkanı Berger, Kovid-19 sonrası AB – Türkiye iktisadi ve ticari ilişkilerine  dair bir konuşma yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian  Berger, Kovid-19 salgının tekrar gelmemesi, ikinci dalga oluşturmaması için  çalışılması gerektiğini, devletler ve hava yollarının bunun önüne geçilmesi için  çeşitli tedbirler aldığını belirtti.

Berger, Kovid-19’un dünyayı kapsamı ve hızı açısından eşi görülmemiş  bir şekilde etkilediğini ifade ederek, “AB’nin ticarette bir azalma göreceğiz.  Yüzde 10 ila 16 arasında AB ticaretinde bir düşüş yaşanacak. AB’nin büyüme  oranlarında da yüzde 5 ila 7,4 arasında bir azalma olacak.” dedi.

Ticarette bir belirsizlik görüldüğü kaydeden Berger, malların ve  insanların serbest dolaşımında bir gerileme söz konusu olduğunu, dışarıdan gelen  talepte düşüş olduğunu ve bunun üretim ve tedarik zincirlerine bir etkisi  olduğunu ifade etti.

Berger, küresel ekonomik ve ticaret faaliyetlerde bir gerilemenin  olduğunu dile getirerek, “Tedarik zinciri, istihdam, sanayi çıktısı, emtia  fiyatları ve sermaye akışında da bir yavaşlama olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

AB olarak acil tedbirler aldıkları dönemden çıktıklarını kaydeden  Berger, “Krizin ekonomiler üzerinde ki etkisi kısmına geçiyoruz. Sosyal güvenlik,  sağlık sigortası krizden sonrası için, ekonomik etkilerini aşmak için önemli.”  ifadelerini kullandı.

Berger, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin iyi olacağına  değinerek, "Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasının olduğu, AB'nin olmadığı  ülkeler var. Bunlar müzakerelerde konuşulacak. Mevcut Gümrük Birliği 24 yıllık.  Çok verimli değil. Hem Türkiye hem de AB tarafındaki ticaretle ilgili makamlar  bunları konuşuyor. Ne zaman Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili  görüşmelerin başlayacağına bakmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Konferansın açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib  Avdagiç de Türkiye’nin, bin yıllık tarihi boyunca daima Avrupa’nın bir parçası  olmayı başardığını,  geleceğinde de Avrupa’nın olacağını ifade etti.

Avdagiç, AB kaynaklı yatırımların, doğrudan uluslararası yatırımların  yaklaşık neredeyse 3’te 2’sini oluşturduğunu hatırlatarak, “Türkiye, ihracatının  neredeyse yarıya yakını AB ülkelerine yapıyor. Bu rakamlar AB ile ilişkilerimizin  gücünü ve boyutunu ortaya koyuyor.” dedi.

Gümrük Birliği Anlaşmanın şartlarının Türkiye’nin aleyhinde sonuçlar  doğurmaya başladığına dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye’de artık ciddi biçimde  Gümrük Birliği Anlaşması sorgulanıyor. Günün şartları ve tarafların ihtiyaçları  çerçevesinde revize edilmesinde önemli fayda olduğu mütalaa ediliyor. Biz Gümrük  Birliği Anlaşmasının güncellenmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Gümrük Birliği çerçevesinde yaşanılan sorunlara değinerek,  şunları kaydetti:

“Haksız rekabetle karşı karşıya kalıyoruz. Gümrük Birliği’ni  ilgilendiren alanlarda AB’nin karar alma mekanizmalarına yeterli düzeyde dahil  olamıyoruz. Bazı üye ülkelerce ülkemizde kayıtlı ticari araçlara uygulanan kara  yolu kotaları ve kara yolu taşımacılığındaki engeller kaldırılmalı. Son olarak da  iş adamlarımızla kamyon şoförlerimize uygulanan vizelerin oluşturduğu teknik  engeller kaldırılmalı. Gümrük Birliği Anlaşmasında revizyon, Gümrük Birliği’nin  işleyişinde var olan sorunların aşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye ile AB  arasında ekonomik açıdan daha geniş bir entegrasyon oluşturacaktır.”

Kovid-19 sonrası ilişkilerimizde, Türkiye’yi etkileyecek konuların  başında AB’nin karbon yoğun sektörlerden yapılacak ithalata getirmeyi düşünülen  karbon sınır vergisinin geldiğini ifade eden Avdagiç, “Biz Türk iş dünyası olarak  bu gelişmeyi yakından izliyor, hazırlıklarımızı bu yönde yapmaya özen  gösteriyoruz. Çünkü düşük karbonlu ekonomiye geçiş Türk sanayisini de  etkileyecektir.” şeklinde konuştu.

Avdagiç, Türkiye’nin AB için hem alımda hem satımda daha etkin bir  partner olabileceğini ifade ederek, “Pandemi, küresel tedarik zincirini bozdu.  Ülkeler temin etmekte zorlandıkları malzemeleri ya iç piyasada üretmeye  yöneldiler ya da daha uzak bölgeler yerine daha yakın bölgeleri tercih etmeyi  tercih ettiler. Bu kapsamda AB ülkelerinin de Çin ve diğer Asya ülkelerini  kapsayan küresel tedarik zincirleri yerine, yakın coğrafyayı tercih edecekleri  görülüyor. Amerika kıtasında Meksika, Avrupa’da Doğu Avrupa ülkeleri ile  Avrasya’nın kavşak ülkesi Türkiye bu ülkeler arasında hızla öne çıkıyor.”  yorumunda bulundu.

"DEVLETLER ARASINDA İŞ BİRLİKLERİ ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ÖNEM KAZANDI"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da dünya,  Kovid-19 pandemisine hazırlıksız yakalandığını ve Çin’de başlayıp dünyayı etkisi  altına alan bu virüsün hayatın her alanında büyük değişimlere yol açtığını dile  getirdi.

Oğurlu, Kovid-19’un en büyük değişiminin hiç şüphesiz ekonomi alanında  olduğunu, pandemi sebebiyle getirilen kısıtlamaların dünya genelinde  kaldırıldığını anımsattı.

Mesafe, maske gibi yeni normallere alışılacağını ifade eden Oğurlu,  “Yakın bir zamanda dünya yine online iletişimden yüz yüze iletişime geçecek.  Pandemi sürecinde yavaşlayan veya birçok alanda durma noktasına gelen ekonomik  ilişkilerde yeni dönem başlayacak.” dedi.

Oğurlu, pandemi sürecindeki olumsuzlukların tüm ülkeleri etkilediğine  işaret ederek, “ABD, İngiltere ve Fransa gibi büyük ekonomilere sahip ülkeler en  fazla kaybın yaşandığı yerler oldu. IMF, Dünya Bankası gibi ekonomik kuruluşlar  dünya genelinde ekonomik büyüme rakamları ile ilgili öngörülerini revize etti.  Birçok bölgede sıfırın altında büyümeden bahsediliyor. Çok hızlı yayılan virüs  belki de etkileri şu ana kadar en hızlı duyulan ekonomik krizine zemin  hazırladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Devletler arasında iş birliklerinin pandemi sebebiyle çok daha büyük  bir önem kazandığına dikkati çeken Oğurlu, “AB ülkeleri de Türkiye olarak hem  ekonomik hem de sosyal ilişkiler açısından önemli ortaklarımız. Dış ticaretimizin  çok önemli bir kısmını AB ile yapıyoruz. Bu bölge ile ayrıca eğitim, kültür ve  daha birçok alanda iş birliklerimiz söz konusu. Pandemi sürecinde bunlar da  akamete uğradı. Yeni normal süreçte bunların da bir an önce toparlanması için  gerekli çalışmalar yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.




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