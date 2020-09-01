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AB`ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi

01.09.2020 13:54

Son güncelleme : 01.09.2020 13:55
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, emisyon kurallarına uymayan otomobilleri geri toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi aldı.



AA

AB Komisyonu, emisyon skandalı sonrasında hazırlanan, üye ülkelerde motorlu taşıtların onaylanması ve piyasanın takip edilmesine yönelik yeni kuralların bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, yeni bir otomobil piyasaya sürülmeden önce bağımsız biçimde performans ve kalite testine tabi tutulacak. Söz konusu onay sürecinde ulusal makamların kararları tekrar değerlendirilebilecek.

AB Komisyonu, bağımsız biçimde araçların kurallara uyumunu kontrol edebilecek. Üreticilerin mevzuatları ihlal etmeleri halinde Komisyon, AB çapında araçları geri çağırabilecek.

AB Komisyonu, kurallara uymayan üreticilere her otomobil için 30 bin avroya kadar para cezası kesebilecek.

Yeni yönetmelikle AB'de geçmişte uygulanan yeni otomobil onayı ve piyasa gözetim sistemi önemli ölçüde değişmiş oldu.

Daha önce yürürlükte olan AB düzenlemeleri gereği araç üreticilerinin kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyordu.

Yeni kurallarla otomotiv sektöründe tekrar bir skandal çıkması durumunda AB, üretici firmalara milyarlarca avro ceza verebilecek

Emisyon Skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

 


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