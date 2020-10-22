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Adidas, Reebok`u satmayı düşünüyor

22.10.2020 17:11

Son güncelleme : 22.10.2020 17:14
Alman giyim devi Adidas, 2005 yılında satın aldığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Reebok markasını satmayı düşünüyor.



Koronavirüs salgını sırasında ABD'deki satışları yüzde 44 oranında azalan Reebok, yılın ikinci çeyreğinde 228 milyon euro satış yapmıştı. Alman Manager Magazin dergisi, Adidas'ın alt şirketini 2021 Mart ayına kadar satmayı planladığını söyledi.

Euronews'in haberine göre; Reebok'un defter değeri, 2018 yılından beri yarı yarıya düşerek 842 milyon dolara geriledi. Ancak satış fiyatının ne kadar olacağı yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

Muhtemel alıcılar arasında Amerikan VF Corporation ve Çinli Anta Sports gösterildi. Hissedarların beklentisi yönündeki kararın duyulmasının ardından Adidas'ın hisseleri yüzde 3,3 arttı. Adidas, 2005 yılında Reebok'u 3,8 milyar dolara almıştı.


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