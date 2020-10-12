IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Afrika ülkelerinin 345 milyar dolar finansman açığı var." dedi.
`Afrika ülkelerinin 345 milyar dolar finansman açığı var`
12.10.2020 08:23
Son güncelleme : 12.10.2020 08:40
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Afrika ülkelerinin 2023'e kadar 345 milyar dolar finansman açıkları olduğunun öngörüldüğünü belirterek ülkeler ve kuruluşların Afrika ülkelerinin global pandemiye ve ekonomik etkilerine dayanmalarına yardım için daha fazla şey yapmaları gerektiğini söyledi.
Afrika ülkelerinin pandemi karşısında toplumlarına yardım için ortalamada GSYH'larının yüzde 2,5'i kadar harcama yaptıklarını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirten Gegorgieva, "Salgın, her yerde birden sona ermeden hiçbir yerde sona ermeyecek. Hepimiz, tüm ülkeler ve kurumlar Afrika'nın krizin bir sonraki aşaması ile başa çıkmasına destek vermeliyiz" diye konuştu.
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8970
|
7,8937
En Düşük
7,8372
18:059,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3335
En Düşük
9,2629
18:05488,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 488,43
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
489,76
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8766
|7,8849
|% 0,36
|
|Euro
|9,3061
|9,3319
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,2406
|10,2920
|% 0,21
|
|Frank
|8,6166
|8,6685
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0932
|2,1037
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-0,19
|
|Altın Gr.
|488
|489
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında