Airbus CEO`su Guillaumi Faury, gönüllü ayrılmaların Şirket`in koronavirüs salgınının yol açtığı krizin etkilerinden toparlanması için yeterli olmayacağının görülmekte olduğunu söyledi.
Airbus`tan işten ayrılmalarla ilgili açıklama
15.09.2020 11:06
Son güncelleme : 15.09.2020 11:13
Havacılık sektöründe yaz aylarında yaşanan toparlanmanın beklentileri karşılayacak düzeye ulaşmadığına işaret eden Faury, "Bu nedenle bizim de muhtemelen önceki senaryoların işaret ettiğinden daha uzun süreli ve daha derin bir krize hazırlanmamız gerekli." diye konuştu.
Airbus daha önce yaptığı açılamada çalışan sayısını 15 bin azaltmayı planladığını duyurmuş, Fransız hükümeti bu personel azaltımının gönüllü ayrılmalar yoluyla olmasının tercih edileceğini ifade etmişti.
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