Airbus`tan işten ayrılmalarla ilgili açıklama















Havacılık sektöründe yaz aylarında yaşanan toparlanmanın beklentileri karşılayacak düzeye ulaşmadığına işaret eden Faury, "Bu nedenle bizim de muhtemelen önceki senaryoların işaret ettiğinden daha uzun süreli ve daha derin bir krize hazırlanmamız gerekli." diye konuştu.

Airbus daha önce yaptığı açılamada çalışan sayısını 15 bin azaltmayı planladığını duyurmuş, Fransız hükümeti bu personel azaltımının gönüllü ayrılmalar yoluyla olmasının tercih edileceğini ifade etmişti.