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Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

04.06.2020 12:55

Son güncelleme : 04.06.2020 12:55
Akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan ve dün geceden itibaren devreye giren 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son dönemde  akaryakıtta kar marjlarının olması gereken seviyenin üzerine çıktığı tespit  edilerek fiyatların makul seviyeye çekilmesi istendi.

EPDK'nin bu uyarısının ardından akaryakıt şirketleriyle görüşülerek  yurt genelinde dağıtıcı ve bayilerinin kar marjlarında indirime gidilmesine karar  verildi.

AA muhabirinin EPDK verilerinden yaptığı derlemeye göre, akaryakıt  fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan 17 ila 25 kuruş  indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

Söz konusu indirimle Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan benzinin  litre fiyatı yaklaşık 5,75 lira seviyesine düştü. Benzinin litresi İstanbul'da  5,90 liradan yaklaşık 5,73 liraya indi.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,57 liradan 5,40 liraya  geriledi. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 5,50 liradan 5,36 liraya,  İzmir'de de 5,59 liradan 5,43 lira seviyesine indi.

Öte yandan, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar sonucu Anadolu'nun  bazı illerinde litre başına 27 ila 40 kuruşu bulan indirimler görüldü.

Söz konusu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız  olarak fiyatlara yansıdı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.




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