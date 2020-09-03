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AKİB`den 745 milyon dolarlık ihracat

03.09.2020 13:04

Son güncelleme : 03.09.2020 13:06
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik olarak ağustosta 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.



AA

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının 8 ayda 6,82 milyar dolara ulaştığını belirtti. İhracatçıların daha etkin olması için çeşitli olanakları kullandıklarını ifade eden Yamanyılmaz, "Ağustos'ta 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 ayda ise bölge ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı. Küresel pazarlarda ihracatçıların daha etkin olması için sanal ticaret heyetlerinden fuarlara, devlet teşviklerinden uygun finansman olanaklarına kadar tüm enstrümanları kullanarak ihracatı artırmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, hazır giyim-konfeksiyon, hububat-bakliyat ile tekstil ve mobilya sektörlerinde ihracat artışlarına imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ağustos'ta en fazla ihracatı 202,3 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 188 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 85,8 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. İhracat artışında en yüksek artışı yüzde 45,2 ile yine Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yakaladı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 26’lık artış ile ikinci olurken Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 24,1 artış ve 67,7 milyon dolar değerle üçüncü sırada yer aldı."

ABD'ye olan ihracatta artış

Yamanyılmaz, en fazla ihracatı 76 milyon dolarla Irak'a yaptıklarını belirterek, bu ülkeyi 38,5 milyon dolarla Hollanda ve 37 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

İhracatta en fazla artış gösteren ülkelere de değinen Yamanyılmaz, "İlk sırada yüzde 58,4 artış ve 34,2 milyon dolar değer ile ABD'yi görüyoruz. Bu ülkeyi yüzde 47,2 artış ve 21,5 milyon dolar değer ile Fas, yüzde 32,6 artış ve 13,2 milyon dolar değer ile Fransa takip etti. Dış satım artışı yakaladığımız diğer ülkeler arasında bulunan Rusya'ya ise yüzde 31,3 artışla 20,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.


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