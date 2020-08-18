Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Aktif Bank yarı yıl rakamlarını açıkladı

18.08.2020 11:36

Son güncelleme : 18.08.2020 11:37
Aktif Bank, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Nakdi ve gayrinakdi krediler toplamını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artıran Aktif Bank’ın Genel Müdürü Serdar Sümer, Covid-19 döneminde de müşterilerin hayatına dokunan ürün ve hizmetlerinin bu başarıya erişmelerinde etkin olduğunu vurguladı.



Aktif Bank’ın açıkladığı finansal sonuçlara göre, banka 2020’nin ilk yarısında nakdi ve gayrinakdi krediler toplamını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırdı ve bu krediler aracılığıyla ekonomiye yaklaşık 10,8 milyar TL destek sağladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 20 oranında artırarak 263 milyon TL seviyesine ulaştıran bankanın, aktif büyüklüğü 18 milyar 310 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Covid-19 döneminde de dijital ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “2020 yılı; dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan gelişmelere rağmen, iş modelimizin doğruluğunu ve başarısını kanıtladığımız bir yıl oluyor. Verimlilik ve kârlılık üzerine kurguladığımız iş modelimiz, sürekli geliştirdiğimiz dijital iş yapış biçimimiz ve müşterilerimize hayatın her alanında sunduğumuz teknoloji odaklı çözümler bizi bugün başarılı sonuçlara götürüyor. 2020 yılı ilk yarı finansal rakamlarımız da bunu doğruluyor. Pandemi döneminde de ürün ve hizmetlerimizdeki yeniliklerimize ara vermedik ve müşterilerimizin her an her noktadaki ihtiyaçlarına toplum sağlığını korumaya uygun olacak şekilde yanıt verdik. Kârlılığımız ve aktif büyüklüğümüzdeki artışlar da bu yaklaşımımızın bir getirisi oldu.” şeklinde bilgi verdi.

Bankanın kâr odaklı ve sürdürülebilir büyümeyi temel alan bankacılık modeli sayesinde başarılar elde ettiğini belirten Sümer, “Sermaye piyasalarındaki yetkinliğimizi kullanarak Banka Bonolarının yanı sıra yaklaşık 1,3 milyar TL büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Ortaklığa veya Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları ve Enflasyona Endeksli Tahvil ihraçları gerçekleştirdik. Bu ihraçlardan biri de Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası olan, toplam 135 milyon TL bedel ile 3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikası ihracı oldu. Bu alandaki öncülüğümüzü sürdürmeye ve ülke ekonomisine aktif katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.


ETİKETLER
aktifbankyarı yıl




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:221.095
Değişim :  0,79% |  8,63
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKTK 2,53 85.079.114 % 10,00  
ARMDA 29,04 5.768.649 % 10,00  
ISBTR 43.340,00 43.340 % 10,00  
TKURU 80,95 245.440 % 9,99  
HUBVC 18,63 42.043.548 % 9,98  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Dolar 7,3875 7,3906 % 0,09  
Euro 8,7875 8,7932 % 0,42  
Sterlin 9,6950 9,7437 % 0,61  
Frank 8,1236 8,1725 % 0,26  
Riyal 1,9635 1,9733 % 0,15  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.006 20,28  
Altın Gr. 477 477 6,30  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 28,12 28,15 0,64  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 0,18  
B. Petrol 45,48 45,48 0,11  
Seans Raporu 11:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru