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Alibaba Covid-19`dan etkilenen firmalara kredi verecek

18.02.2020 09:55

Son güncelleme : 18.02.2020 10:30
Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba Group Holdings, şirketin iştiraki Ant Financial`ın birimi MYBank üzerinden, Çin`de Covid-19 salgınından etkilenen şirketlere 20 milyar yuan (2.86 milyar dolar) kredi vermeye hazır olduklarını açıkladı.



DHA

Alibaba'nın sosyal paylaşım sitesi Weibo'dan yapılan açıklamaya göre, Hubei'deki şirketlere 10 milyar yuan değerinde bir yıllık kredi ilk üç ay sıfır faiz, geriye kalan dokuz ayı ise yüzde 20 faiz indirimi ile verilecek.

Açıklamada, Çin'de Covid-19'un merkezi olarak nitelendirilen Hubei'de yer alan şirketlerin ise öncelikli olduğu belirtildi. Alibaba'nın kredisinden Çin'deki diğer şirketler de yararlanabilecek.

Alibaba kalan 10 milyar yuanı şirketlere bir yıllık kredi üzerinden yüzde 20 faiz indirimiyle sunacak. Çin'de salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,770'e virüsten etkilenenlerin sayısı ise 70,548'e yükseldi.

Çin Varlık Gözetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC) Başkanı Ren Hongbin, Covid-19 salgınını Çin'deki çeşitli sektörlere etkisinin asıl olarak Şubat ayında görüleceğini söyledi. Ren Hongbin düzenlediği basın toplantısında, virüs salgınının merkezi hükümetin kontrolündeki şirketlerin denizaşırı projeleri ve yatırımları üzerinde negatif etkileri olduğunu vurguladı. Ren, Çin'de kamunun petrol rafine, enerji, ulaştırma gibi sektörlerde sahip olduğu şirketlerin yüzde 95'inin faaliyetlerini devam ettirdiklerini de belirtti.




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