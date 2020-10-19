Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Çin`in en büyük hipermarket zincirlerinden Sun Art Retail Group`un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı.
Alibaba hipermarket zinciri Sun Art`ı satın aldı
19.10.2020 13:32
Son güncelleme : 19.10.2020 13:53
DHA
Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Sun Art'ın yüzde 51'inin sahibi olan A-RT Retail Holdings Limited şirketinin yüzde 70.94 hissesini 3.6 milyar dolar karşılığında, şirketin sahibi Auchan Retail International'dan satın aldı.
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın Sun Art Retail Group'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak. İşlemin ardından, Sun Art'ın mevcut CEO'su Peter Huang şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.
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BIST En Aktif Hisseler13:41
|RAYSG
|19,14
|5.000.383
|% 10,00
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|MARTI
|1,76
|59.209.012
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.395.503
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|105.520.013
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|74.629.893
|% 10,00
|
|SELGD
|3,97
|276.070
|% -9,98
|
|ARTI
|11,92
|1.149.016
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|404.205
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|265.306
|% -9,95
|
|BALAT
|9,43
|768.517
|% -9,93
|
|GARAN
|7,42
|1.532.793.534
|% 3,34
|
|SISE
|6,86
|636.650.753
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,36
|505.574.717
|% 3,08
|
|PETKM
|4,52
|490.742.622
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,97
|473.054.337
|% 7,07
|
|SKBNK
|1,97
|473.054.337
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|398.581.830
|% 5,52
|
|GARAN
|7,42
|1.532.793.534
|% 3,34
|
|IHLGM
|1,43
|243.376.797
|% -4,19
|
|TSKB
|1,40
|215.720.686
|% 9,37
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8963
|7,9002
|% -0,42
|
|Euro
|9,2911
|9,2979
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2240
|10,2752
|% 0,06
|
|Frank
|8,6268
|8,6787
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0992
|2,1098
|% -0,45
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|13,39
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|9,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|9,03
|
|Yarım
|1.547
|1.586
|4,36
|
|Çeyrek
|776
|793
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,29
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