Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Alibaba hisseleri iştirak halka açılmasıyla rekor düzeye çıktı

26.08.2020 14:31

Son güncelleme : 26.08.2020 14:32
Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba`nın hisseleri, grup iştiraki finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group`un halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurmasının ardından rekor düzeylere tırmandı.



DHA

Alibaba hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 4.16 artışla 36.18 dolar karşılığı olan 280.40 Hong Kong Doları düzeyine tırmanarak, tüm zamanların en yüksek fiyatlı kapanışını yaptı. Alibaba hisseleri New York Borsası'nda da son 30 günde yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Çin basınında yayımlanan haberlere göre, 30 milyar dolarlık halka açılmanın ardından Ant Group piyasa değerinin 225 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Açıklanan bilançosuna göre şirketin toplam gelirleri yılın ilk çeyreğinde 10.49 milyar dolara ve net karı da 3.17 milyar dolara yükseldi.

Ant Group'un halka açılma kararı, şirketin halka açıldığı zaman Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine ulaşmasını hızlandırmasını destekleyeceğine ilişkin planların yapıldığı Temmuz ayında alındı.


ETİKETLER
alibabason haberson dakikaSon dakika haberleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:161.100
Değişim :  0,75% |  8,21
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 5,94 81.644.026 % 10,00  
IZMDC 21,56 16.117.599 % 10,00  
INTEM 15,73 3.422.056 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
CRFSA 6,83 10.353.304 % 9,98  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Dolar 7,3464 7,3517 % -0,52  
Euro 8,6766 8,6856 % -0,70  
Sterlin 9,6273 9,6756 % -0,71  
Frank 8,0497 8,0982 % -0,78  
Riyal 1,9523 1,9621 % -0,68  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -9,51  
Altın Gr. 453 453 -5,30  
Cumhuriyet 3.017 3.063 -17,00  
Tam 3.003 3.078 -26,06  
Yarım 1.451 1.489 -12,61  
Çeyrek 728 744 -6,30  
Gümüş.Ons 26,42 26,46 -0,10  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
B. Petrol 46,17 46,17 -0,12  
Seans Raporu 14:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru