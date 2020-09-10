Merkezi Berlin`de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu resesyondan beklenenden daha hızlı çıkacağını belirterek, bu yıl GSYH`nin yüzde 6 daralacağı öngörüsünde bulundu.
Alman ekonomisi için kritik tahmin!
10.09.2020 14:22
Son güncelleme : 10.09.2020 14:38
AA
DIW, ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2020-2021 ve 2022'yi kapsayan büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. DIW'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl için GSYH tahmini yüzde eksi 9,4'den yüzde eksi 6'ya yükseltildi. Gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 4,1'e çıkarılırken, ekonominin 2022'de de yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyor.
DIW Başkanı Marcel Fratzscher, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un sebep olduğu resesyonun ilk korkulandan daha ılımlı olduğunu belirterek, "Bu ekonomik krizin hızlıca sona ereceğine inanmak yanlış olur. Şirket iflasları ve işsizlikte artış gibi birçok gerilemenin olacağını kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Çalışanlara ve şirketlere sağlanan hükümet teşviklerine erken son verilmesine yönelik girişimlerin yanlış olacağını aktaran Fratzscher, "Çünkü güveni zedeler. Aynı zamanda bu teşvikler, iklimi koruma ve dijitalleşme ile ilgili önemli yapısal değişikliğe engel olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.
Hükümet, nisanda açıkladığı, Kovid-19 nedeniyle bu yıl GSYH'de 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8 daralma olarak revize etmişti. Hükümet, gelecek yılın büyüme tahminlerini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.
14:221.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.094
14:227,4720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4667
14:228,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
14:22468,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,41
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler14:22
|KONYA
|486,20
|57.297.267
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,40
|1.140.663
|% -9,09
|
|ETILR
|3,29
|1.572.877
|% -8,86
|
|EUYO
|1,98
|22.372.697
|% -7,91
|
|CRDFA
|5,49
|19.016.924
|% -7,11
|
|PETKM
|4,33
|2.050.781.166
|% -3,99
|
|FENER
|48,88
|990.230.557
|% -0,73
|
|ZOREN
|2,82
|963.538.375
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,99
|917.318.890
|% -2,37
|
|GARAN
|6,86
|739.285.881
|% 1,48
|
|PETKM
|4,33
|2.050.781.166
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,82
|963.538.375
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|315.855.509
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|288.732.931
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,78
|732.469.142
|% 0,00
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4720
|% -0,17
|
|Euro
|8,8510
|8,8549
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6787
|9,7273
|% -0,31
|
|Frank
|8,1903
|8,2396
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% -0,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|3,15
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.095
|3.172
|4,01
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,94
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:35LKMNH
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 141, 758 adet işlem
-
14:34RTALB
Yüzde 7.42 oranında artışla 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 564, 564 adet işlem
-
14:33XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 842.00 milyon TL de
-
14:33INTEM
Yüzde 6.25 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 998 adet işlem
-
14:32EGCEY
Yüzde 6.82 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 865 adet işlem