Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği yılın ikinci çeyreğinde rekor düşüşün ardından Alman ekonomisinin yaz aylarında yeniden büyüme yolunda olduğunu bildirdi.
Alman ekonomisi toparlanma yolunda
15.09.2020 13:31
Son güncelleme : 15.09.2020 13:32
AA
Destatis Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanı Albert Braakmann çevrim içi yapılan basın toplantısında, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin öncü verileri değerlendirdi.
Braakmann, yaz aylarında Alman ekonomisinde "toparlanma" sağladığını belirterek, Ifo İş Dünyası Endeksi ve sanayi siparişleri gibi önde gelen göstergelerin Alman ekonomisinde daha fazla toparlanmaya işaret ettiğini kaydetti.
Braakmann, “Ekonomide V tipi toparlanmayı sürdürmek için ikinci koronavirüs dalgasından kaçınılmalı.” dedi.
Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.
Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.
13:161.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.117
En Düşük
1.111
13:167,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4694
13:168,9149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,8950
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|Önceki Kapanış
|: 8,8900
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8,9259
En Düşük
8,8633
13:16473,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,13
|Açılış
|: 473,90
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|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler13:16
|CRFSA
|12,32
|3.802.790
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|937.993
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,10
|412.440
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|836.885
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|940.726
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|859.443
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|47.020.940
|% -9,99
|
|TSPOR
|5,00
|32.627.478
|% -8,76
|
|GSRAY
|3,69
|60.663.126
|% -7,75
|
|BJKAS
|3,44
|26.681.747
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,15
|993.483.639
|% 0,00
|
|SISE
|6,41
|321.592.610
|% -0,31
|
|ECILC
|6,93
|226.942.250
|% 4,52
|
|KRDMB
|4,15
|223.107.089
|% 6,14
|
|VAKKO
|6,03
|222.028.505
|% -2,58
|
|KRDMD
|3,15
|993.483.639
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|105.723.957
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,20
|174.754.160
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,84
|140.323.104
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,49
|110.452.893
|% 2,76
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4923
|7,4946
|% 0,14
|
|Euro
|8,9092
|8,9149
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,6274
|9,6757
|% 0,46
|
|Frank
|8,2318
|8,2814
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,17
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|9,98
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|7,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|11,48
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,55
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|0,51
|