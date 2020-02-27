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Alman firmalarının istihdam isteği azaldı

27.02.2020 13:11

Son güncelleme : 27.02.2020 13:11
Almanya`da Ifo İstihdam Barometresi, Alman şirketlerinin yeni çalışan bulmakta daha isteksiz kalmasıyla bu ay 98,1 puana geriledi.



AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ocakta 99,6 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 98,1 puana indiği bildirildi.

Açıklamada, hizmet sektörünün geçen ay işe alımda en itici güç olduğu  belirtilerek, sektörde işe alımlarda bu ay frene basıldığı ve sektör İstihdam Barometresi'nin son 6 ayın en düşüğüne gerilediği vurgulandı.

İmalat sektöründe barometrenin şubatta aşağı doğru olduğu aktarılan  açıklamada, "Sektörde çalışan sayısı azalmaya devam etti." denildi.

Barometredeki düşüşe rağmen inşaat sektöründe işe alımların hala devam  ettiği bildirilen açıklamada, önceki aylarda olduğu gibi perakende sektörü istihdamında çok az hareketlilik olduğu vurgulandı.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus  Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubatta Ifo İstihdam Barometresi'nde  görülen düşüşün Aralık 2008'den beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçtiğini  belirterek, "Bu yılın başında Alman iş gücü piyasasında hüküm süren iyimserlik  buharlaştı." ifadesini kullandı.




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