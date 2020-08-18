Almanya’da hükümet, Alman hava yolu firması Lufthansa`nın Avusturya, Belçika ve İsviçre`de yan kuruluşları için devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktığını duyurdu.
Alman hükümeti Lufthansa`ya yeşil ışık yaktı!
18.08.2020 13:12
Son güncelleme : 18.08.2020 13:14
AA
Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) Lufthansa’nın üç ülkenin finansman yardımlarını kabul etmesinde sakınca görmediği belirtildi.
Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.
Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.
12:581.098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
12:587,3868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
12:588,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8080
En Düşük
8,7426
12:58476,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,52
|Açılış
|: 476,30
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler12:58
|MAKTK
|2,53
|88.145.193
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.929.269
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|315.057
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|42.875.675
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|29.621.784
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|24.203.657
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|9.740.010
|% -10,00
|
|KFEIN
|17,19
|37.268.289
|% -6,58
|
|DZGYO
|7,84
|2.808.230
|% -5,77
|
|EMNIS
|3,30
|8.016
|% -5,44
|
|GARAN
|7,11
|743.385.150
|% 2,16
|
|ASELS
|17,96
|387.060.404
|% 0,67
|
|GUSGR
|5,91
|385.270.315
|% 5,91
|
|RTALB
|55,90
|352.702.340
|% 7,50
|
|THYAO
|11,16
|295.642.524
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,94
|216.033.369
|% 0,52
|
|GARAN
|7,11
|743.385.150
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,86
|218.161.701
|% 0,35
|
|GUSGR
|5,91
|385.270.315
|% 5,91
|
|CEMAS
|1,61
|99.066.680
|% 4,55
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3868
|% 0,04
|
|Euro
|8,7858
|8,7934
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6914
|9,7400
|% 0,57
|
|Frank
|8,1142
|8,1630
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9620
|1,9718
|% 0,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|21,93
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|34,46
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|16,67
|
|Çeyrek
|765
|782
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,71
|0,19
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|-0,07
|