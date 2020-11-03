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Alman otomotiv sektöründe durum iyileşti!

03.11.2020 12:00

Son güncelleme : 03.11.2020 12:05
Almanya`da otomotiv sektörünün iş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa rağmen ekimde iyileşti.



 

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, eylülde eksi 20,4 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ekimde 20,2 puan artarak eksi 0,2 puana yükseldi.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 4 aydır art arda düşüyor. Beklenti, 27,6 puandan 17,7 puana indi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri, ekimde mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre belirgin şekilde daha iyi değerlendirdiler. Ancak üreticiler, gelecek aylara ilişkin biraz daha karamsar kaldı." ifadeleri kullanıldı.

"İyi olan duruma rağmen üreticiler, personel sayısını azaltmayı planlıyor"

Alman şirketlerinin hala üretimlerini artırmayı planladığı belirtilen açıklamada, "Ancak üreticiler ekimde eylüle göre biraz daha temkinli. Genel olarak iyi olan mevcut duruma rağmen otomotiv üreticileri, personel sayısını azaltmayı planlıyor." denildi.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Geçen yıl Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Almanya'nın otomobil ihracatı, bu yılın 3 çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34 düştü. Son aylarda Çin'den gelen talebin artmaması halinde düşüş oranının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Bu arada, Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 72,2 puan azalarak eksi 86,2 puana gerilemişti.


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