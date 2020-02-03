GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya, cari fazlası ile 4`üncü kez dünya birincisi oldu

03.02.2020 15:28

Son güncelleme : 03.02.2020 15:28
Almanya, küresel ticari gerilimlere karşın geçen yıl 293 milyar dolar ile art arda 4`üncü kez dünyada en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin GSYH'sinin yüzde 7,6'sına yükseldi. 2018'de bu rakam, GSYH'nin yüzde 7,3'üne denk gelmişti.

Almanya, geçen yıl 293 milyar dolar ile dünyada art arda 4'üncü kez en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya'yı, 194 milyar dolarla Japonya izlerken, Çin 183 milyar  dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın cari fazlası GSYH'sinin yüzde  3,8'ine, Çin'in cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 1,3'üne denk geldi.

IMF, Avrupa Komisyonu ve Washington yönetimi, Almanya'ya uzun zamandır  küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için maaşları ve yatırımları  yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH'sine oranı, son 9 yıldır Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, geçen yıl 490 milyar dolarla dünyada cari açığı en fazla olan ülke olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam,  geçen yıl ülkenin GSYH'sinin yüzde 2,3'üne denk geldi. ABD'yi, 117 milyar dolarla  İngiltere ve 51 milyar dolarla da Brezilya takip etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:13119.314
Değişim :  0,15% |  173,66
Açılış :  119.437  
Önceki Kapanış :  119.140  
En Yüksek
119.527 En Düşük
118.762
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 8,49 15.855.033 % 19,92  
RYGYO 7,78 7.559.789 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
TSPOR 3,05 243.021.558 % 12,13  
AKSUE 14,04 10.029.389 % 11,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7922 7,8313 % -1,11  
Frank 6,1819 6,2192 % -0,11  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 -7,43  
Altın Gr. 304 304 -1,54  
Cumhuriyet 2.010 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.050 -10,53  
Yarım 967 992 -5,09  
Çeyrek 485 496 -2,55  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 -0,23  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,05  
B. Petrol 56,55 56,55 -0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru