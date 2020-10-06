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Almanya`da fabrika siparişleri artışını sürdürdü

06.10.2020 11:25

Son güncelleme : 06.10.2020 11:31
Almanya`da fabrika siparişleri, ağustosta, Euro Bölgesi’nden siparişlerin ivme kazanması dolayısıyla aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterirken, söz konusu verideki yükselişin 4. ayda da sürmesi dikkati çekti.



AA

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,6 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ağustosta yaşanan yüzde 4,5'lik artış, art arda 4. aylık artış olarak dikkati çekti.

Temmuz ayında söz konusu siparişler revize olarak yüzde 3,3 yükseliş göstermişti.

Almanya'da ağustosta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,7 ve yabancı siparişler yüzde 6,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 14,6 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 1,5 arttı.

Ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,5, sermaye malı siparişleri yüzde 4,7 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 4,2 artış kaydetti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temmuz ağustosta mayıs-hazirana göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 18,9 arttığı belirtilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olarak uygulanan kısıtlamaların nisan ayında hafifletilmesinin ardından istikrarlı bir toparlanma gözlendiği ancak son aylarda yaşanan Kovid-19 vakalarında artışın ardından hızın yavaşladığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, fabrika siparişlerinde artışın yurt dışından gelen talepten kaynaklandığına işaret edilerek “Kısa süreli işlerde düşen rakamlar ve ifo iş beklentileri gibi öncü göstergeler de olumlu bir görünüm sergiliyor.” ifadesine yer verildi.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Üçüncü çeyreğin başında ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin toparlanmanın kırılgan kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü. 


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