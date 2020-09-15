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Almanya`da imalat sanayi istihdamında sert düşüş

15.09.2020 12:45

Son güncelleme : 15.09.2020 12:57
Almanya`da imalat sanayisinin toplam istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Mayıs 2010`dan beri en yüksek oranda azalarak temmuzda 5 milyon 517 bine düştü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede 50 ve daha fazla çalışanı olan imalat sanayisi şirketlerinin sağladığı istihdam, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Temmuzda imalat sanayisinde iş gücüne katılan kişi sayısı 164 bin azalırken, sanayinin toplam istihdamı da 5 milyon 517 bine geriledi.

Temmuz 2020'de imalat sanayisinin istihdamında görülen düşüş, Mayıs 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19 nedeniyle küresel talepteki düşüşten olumsuz etkilenirken, çalışan sayısı da neredeyse tüm sektörlerde azaldı.

Yüzde 5,6 ile istihdam en çok metal sektöründe azalırken, bu oran otomobil ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla yüzde 4,1 ve 3,8 olarak kayıtlara geçti. Kimya sektöründe ise istihdam yüzde 1,9 artış gösterdi. 

Kovid-19'un etkisi çalışma süresi ve ödenen ücretlerde de hissedildi. İmalat sanayisinde toplam çalışılan saat temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,5 düşerek 671 milyon saate, ücretler de yüzde 8,6 azalarak 23,8 milyar avroya geriledi.


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