Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya`da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbirlerin gevşetilmesi sonrası toparlanmaya ağustosta devam etti.
Almanya`da imalat sektöründe toparlanma devam etti
01.09.2020 14:38
Son güncelleme : 01.09.2020 14:39
AA
IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede temmuzda 51 olan imalat PMI, ağustosta 1,2 puan artarak 52,2 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, 20 ayda ikinci defa büyümeye işaret eden 50 puanın üstünde kalmaya devam etti
IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı Alman imalatçılarının hala zayıf taleple karşı karşıya olması nedeniyle toparlanmanın "genişçe" olmadığını vurguladı.
Smith, " Fabrikalarda istihdam ağustosta sıkıntı verici bir oranda düşmeye devam etti. Bu da iç talep için kötü bir haber. Ancak, fabrikalardaki birikmiş işlerin artmasıyla birlikte, en azından personel kesintilerinin hızının yavaşladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.
Şirketlerin mal stokları seviyesinde düşüşün hızlandığını ifade eden Smith, bazı şirketlerin stoklarını düzene koyma konusunda finansal baskı altında olduğunu ve birçok firmanın mal satın alma konusunda halen dikkatli olduklarını kaydetti.
Öte yandan, IHS Markit, öncü verilerle ağustos imalat PMI’ını 53 puan olarak açıklamıştı.
PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.
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|DOGUB
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|33.823.415
|% 10,00
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|PKENT
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|5.887.518
|% 10,00
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|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
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|YKSLN
|15,54
|51.449.057
|% 9,98
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|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
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|BURVA
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|1.926.236
|% -9,99
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|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
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|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
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|ANELE
|5,44
|8.454.148
|% -7,80
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|ICBCT
|8,35
|409.841.218
|% 7,19
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|GARAN
|6,77
|406.102.633
|% 0,15
|
|FENER
|27,74
|404.532.064
|% 8,19
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|KRDMD
|2,99
|330.928.220
|% -1,97
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|PETKM
|3,88
|313.577.826
|% -0,77
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|EKGYO
|1,74
|272.755.830
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
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|% -1,97
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|GSRAY
|3,15
|257.511.583
|% 1,61
|
|PETKM
|3,88
|313.577.826
|% -0,77
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|ZOREN
|2,64
|188.012.589
|% -2,22
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|Satış
|%
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|9,8599
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|8,1214
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|Riyal
|1,9518
|1,9616
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,57
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|Altın Gr.
|470
|470
|5,49
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|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
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|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
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|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
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|752
|770
|7,42
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|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,72
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|6,83
|0,18
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