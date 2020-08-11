Almanya`da iş dünyasının ekonomiye güveni toparlandı













AA

Ekonomik düşüncü kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan Ekonomik Duyarlılık Endeksi Ağustos ayında bir önceki aydaki 59,3 puandan 71,5 puana yükseldi ve 58,0 olan beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

Ancak cari koşullar endeksi Temmuz ayındaki -80,9 puandan 81,3 puana geriledi. Endeks'in -68,8 puana toparlanması bekleniyordu.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "Hızlı bir ekonomik toparlanma için umutlar büyümeye devam etti, ancak cari duruma ilişkin değerlendirme yavaş şekilde iyileşiyor" dedi.