Almanya`da iş dünyasının ekonomiye olan güveni Ağustos ayında beklentilerin üzerinde toparlandı.
Almanya`da iş dünyasının ekonomiye güveni toparlandı
11.08.2020 12:32
Son güncelleme : 11.08.2020 12:33
AA
Ekonomik düşüncü kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan Ekonomik Duyarlılık Endeksi Ağustos ayında bir önceki aydaki 59,3 puandan 71,5 puana yükseldi ve 58,0 olan beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.
Ancak cari koşullar endeksi Temmuz ayındaki -80,9 puandan 81,3 puana geriledi. Endeks'in -68,8 puana toparlanması bekleniyordu.
ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "Hızlı bir ekonomik toparlanma için umutlar büyümeye devam etti, ancak cari duruma ilişkin değerlendirme yavaş şekilde iyileşiyor" dedi.
12:181.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.102
En Düşük
1.082
12:187,2167
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1210
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:188,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1105
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:18464,93
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -13,52
|Açılış
|: 465,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.288.863
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|591.342
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.623.512
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,54
|807.359.902
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|AKBNK
|4,87
|366.238.175
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,11
|235.449.956
|% 3,43
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|AKBNK
|4,87
|366.238.175
|% 2,31
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2136
|7,2233
|% -1,56
|
|Euro
|8,4965
|8,5141
|% -1,18
|
|Sterlin
|9,4747
|9,5223
|% -0,93
|
|Frank
|7,9040
|7,9516
|% -0,97
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% -1,12
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,56
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,40
|28,43
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,42
|