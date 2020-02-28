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Almanya`da işsiz sayısı geriledi

28.02.2020 13:27

Son güncelleme : 28.02.2020 13:27
Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişilik azalış kaydederken işsiz sayısı 2 milyon 262 bin olarak gerçekleşti.



AA

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten  arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişilik azalış  kaydederken  işsiz sayısı, şubatta 2 milyon 262 bine geriledi. Beklenti, işsiz sayısının 3 bin kişi artması yönündeydi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik de bir önceki aya göre  değişmeyerek yüzde 5’te sabit kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, "Ülkenin işgücü piyasasında halen ekonomideki zayıflığın  belirtileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak, piyasa istikrarlı  kalmaya devam etmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış olarak işsizlik ve eksik  istihdam şubatta düşerken, aynı zamanda şubata ayındaki ılımlı hava koşullarından  da yararlanıldı." ifadelerini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre ise Almanya'da toplam istihdam, ocakta geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 0,5 artarak 44 milyon 980 bin kişiye yükseldi.





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