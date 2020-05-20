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Almanya’da konaklama sektörünün cirosu azaldı

20.05.2020 13:47

Son güncelleme : 20.05.2020 13:47
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek için uygulanan tedbirlerin, mart ayında Almanya`daki restoran ve otellerin satışlarında yüzde 45,4`lük düşüşe neden olduğu bildirildi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) oteller ve restoranlar gibi konaklama ve yemek hizmetlerinin cirolarına ilişkin mart ayı verilerini  açıkladı.

Buna göre konaklama ve yemek hizmetleri sektörünün mart ayında cirosu reel olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 düşüş gösterdi.

Destatis'in açıklamasında, corona virüs pandemisinin Mart 2020'de  Almanya'daki konaklama ve yemek hizmetleri sektörünün faaliyetleri üzerinde  önemli bir etkisi olduğunu belirtilerek, “18 Mart'tan itibaren otellerde ve diğer  konaklama tesislerinde turistlerin gece konaklamaları yasaklandı. 22 Mart'tan  itibaren paket ve eve dağıtım hizmetleri hariç restoranlar kapatıldı. Bu  tedbirler nedeniyle, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin tüm alanlarında  1994’den bu yana ciroda en büyük kayıplar yaşandı." değerlendirmesine yer  verildi.

Ülkede otellerin ve diğer konaklama tesislerinin cirosu da martta  2019’nun aynı ayına göre yüzde 51 düşüş gösterdi.

Öte  yandan, Alman Oteller ve Restoranlar Birliği (Dehoga) sektörde  faaliyet gösteren şirketlerin 3’te 1’inin iflasla karşı karşıya bulunduğunu  belirterek, turizm sektörü ile birlikte Başbakan Angela Merkel başkanlığında bir  “kriz zirvesi” çağrısı yaptı.

Bu arada, Alman hükümeti nisanda restoranlar ve kafeler için katma  değer vergisini (KDV) 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli  olmak üzere yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürme kararı almıştı.




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