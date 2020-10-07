Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya’da sanayi üretiminde düşüş

07.10.2020 11:02

Son güncelleme : 07.10.2020 11:44
Almanya`da, ağustosta sermaye ve tüketim malı üretiminin düşmesinin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalan sanayi üretimi, art arda 3 aylık artışına ara verdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin Ağustos 2020 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuza kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Sanayi üretimi, Ağustos 2019'a göre ise yüzde 9,6 azalış kaydetti.

Daha önce yüzde 1,2 arttığı açıklanan temmuz ayı verisi, yüzde 1,4 artış olarak revize edildi. Sanayi üretimi mayısta yüzde 7,4 ve haziranda ise yüzde 9,3 artış göstermişti. Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda yüzde 1,5 artması bekleniyordu.

Veriler, temmuz ayına kıyasla ağustosta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,7 azaldığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 3,6 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,3 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 6,7 artış görülürken, inşaatta 0,3 azalış kaydedildi.

Destatis, koronavirüs krizinin, birkaç aydır imalat sanayisindeki gelişmeleri şekillendirdiğine vurgu yaparak, sanayideki üretimin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki oranın yüzde 10,8 altında kaldığını belirtti.

"Mayıs ayından bu yana sanayi üretiminde bir toparlanma eğilimi gözlendi”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağustosta sanayi üretiminde gerilmenin ana nedeninin otomotiv sektörünün üretiminde yaşanan yüzde 12,5’lik keskin düşüşün olduğu ifade edildi.

Sanayi üretiminin temmuz-ağustosta, mayıs-haziran göre yüzde 5,8 arttığı belirtilen açıklamada, inşaatta ise yüzde 3,4 düşüş görüldüğü bildirildi. Bu dönemde otomotiv sektörünün üretiminde ise yüzde 23,8 artış olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ağustos ayında hafif bir düşüş olmasına rağmen, nisanda koronavirüsün yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlerdeki kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından, mayıs ayından bu yana sanayi üretiminde bir toparlanma eğilimi gözlendiği belirtildi.

Sanayide üretimin, 2019'un dördüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin neredeyse yüzde 90'ına ulaştığı aktarılan açıklamada, siparişlerdeki artış ve kısa süreli çalışmada düşen rakamların toparlanmanın devam etmesi için olumlu bir görünüm sergilediği ifade edildi.

Alman sanayisi daha fazla ivme kazanmak için açıkça mücadele ediyor

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Hayal kırıklığına uğratan sanayi üretim verileri, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yükselişini durdurmayacak, ancak bu toparlanma ile sıçrama (düştükten sonra tekrar yükselme) arasındaki farkı gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Brzeski, mayıs ve hazirandaki iki güçlü ayın ardından, Alman sanayisinin daha fazla ivme kazanmak için açıkça mücadele ettiğini belirterek, "Ancak eylül ayında sanayi üretimi sabit kalsa bile, üçüncü çeyrekte büyüme oranı yine de yüzde 10 civarında olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.


ETİKETLER
almanyasanayiüretim




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:301.154
Değişim :  0,05% |  0,57
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.154  
En Yüksek
1.156 En Düşük
1.147
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 14,85 1.460.839 % 10,00  
BASCM 8,80 246.743 % 10,00  
DYOBY 12,00 24.283.986 % 9,99  
LUKSK 36,10 2.593.027 % 9,99  
OLMIP 13,89 6.030.300 % 9,98  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 7,8329 7,8389 % 0,53  
Euro 9,2079 9,2199 % 0,74  
Sterlin 10,0879 10,1385 % 0,81  
Frank 8,5035 8,5547 % 0,52  
Riyal 2,0818 2,0922 % 0,47  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 14,67  
Altın Gr. 477 477 5,88  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,69 23,73 0,65  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 0,19  
B. Petrol 42,16 42,16 -0,49  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru