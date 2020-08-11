Almanya`da Tesla`nın yeni araç satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,6 azaldı.
Almanya`da Tesla`nın satışları yüzde 66,6 azaldı
11.08.2020 12:19
Son güncelleme : 11.08.2020 12:20
AA
Yılın ilk 7 ayında ise satışlar 2019'un aynı dönemindeki 6 bin 816 adetten 5 bin 306 adede indi.
Tesla'nın Alman elektrikli araç paarında payı yüzde 18,4'ten yüzde 8,7 seviyesine geriledi. Kraftfahrt-Bundesamt raporuna göre Almanya'da Temmuz ayında yeni araç kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düşüşle 314 bin 938 adet olarak gerçekleşti.
12:031.098
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 22,95
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.101
En Düşük
1.082
12:037,2500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0877
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2429
12:038,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0651
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,5105
12:03464,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -13,75
|Açılış
|: 464,70
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|591.342
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.608.434
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,57
|787.618.654
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,02
|581.735.193
|% 2,02
|
|GARAN
|6,76
|481.009.616
|% 2,89
|
|SISE
|6,21
|467.880.003
|% 4,37
|
|AKBNK
|4,86
|337.831.242
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,02
|581.735.193
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|227.466.916
|% 3,92
|
|SISE
|6,21
|467.880.003
|% 4,37
|
|GARAN
|6,76
|481.009.616
|% 2,89
|
|AKBNK
|4,86
|337.831.242
|% 2,10
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2480
|7,2541
|% -1,14
|
|Euro
|8,5363
|8,5479
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,4827
|9,5303
|% -0,85
|
|Frank
|7,9183
|7,9660
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% -0,95
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,14
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.087
|3.167
|-111,84
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|-54,10
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,05
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,26
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|
Seans Raporu
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