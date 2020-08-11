Almanya`da Tesla`nın satışları yüzde 66,6 azaldı













AA

Yılın ilk 7 ayında ise satışlar 2019'un aynı dönemindeki 6 bin 816 adetten 5 bin 306 adede indi.

Tesla'nın Alman elektrikli araç paarında payı yüzde 18,4'ten yüzde 8,7 seviyesine geriledi. Kraftfahrt-Bundesamt raporuna göre Almanya'da Temmuz ayında yeni araç kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düşüşle 314 bin 938 adet olarak gerçekleşti.