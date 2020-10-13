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Almanya`da yıllık enflasyon 5 yılın dibinde!

13.10.2020 14:45

Son güncelleme : 13.10.2020 14:53
Almanya`da yıllık enflasyon, eylülde sıfırın altında kalarak yüzde eksi 0,2 ile Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,2 seviyesine geriledi. Böylece ülkede Ocak 2015’ten (eksi 0,3) beri enflasyonda en düşük seviye görüldü.

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla değişmemişti. Temmuzda ise yüzde eksi 1’de kalmıştı.

Ülkede enflasyon, eylülde aylık bazda da yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, tüm tüketim mallarında KDV indirimi yapılmasının ticari ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 1,7’lik gerilemeye neden olduğu ve bunun da enflasyonun sıfırın altına düşmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyatlarda ortalamanın üstünde düşmeyi sağladığı da hatırlatıldı.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, eylülde küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının gerilemesiyle 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,1 düştü. Motor yakıtı fiyatları da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalış gösterdi.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ağustosta 2019’un aynı ayına göre yüzde 1,2 iken, eylülde yıllık yüzde 0,6'da kalması da dikkati çekti.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,6 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, eylülde aylık ve yıllık bazda yüzde eksi 0,4 yükseldi.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını önlemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz - 31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.


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