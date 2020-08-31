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Almanya`da yıllık enflasyon KDV indirimleriyle ağustosta değişmedi

31.08.2020 16:38

Son güncelleme : 31.08.2020 17:00
Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla değişmedi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'nın aynı dönemine kıyasla beklentilerin dahilinde değişmedi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti. TÜFE, temmuzda Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasının etkisiyle 2016’dan beri ilk defa sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,1 olmuştu.

Destatis açıklamasında, “Ağustosta enflasyon, diğer şeylerin yanı sıra, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren KDV indiriminden de etkilendi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Enflasyonun ağustosta sabit kalmasında enerji fiyatları yüzde 6,3’lük azalış ile etkili oldu. Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 11 Eylül’de açıklanacak

"Şimdilik deflasyonist tehdit enflasyonist tehditten açıkça daha baskın"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, düşük enerji fiyatlarının ve temmuz ayındaki KDV indiriminin enflasyonunun sıfır olmasında etkisi olduğunu belirterek, “Mevcut krizin deflasyonist etkisi yoksa enflasyonist etkisi olacağı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Artan işsizlik ve şirketlerin ürünlerini fiyatlandırmada güçsüz kalması deflasyonist trendi desteklerken, parasal ve mali teşvikler enflasyonist baskı trendini destekliyordu. Bugün açıklanan verilere göre şimdilik deflasyonist tehdit enflasyonist tehditten açıkça daha baskın kalıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet Kovid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.


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