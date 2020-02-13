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Almanya`da yıllık enflasyon yükseldi

13.02.2020 11:20

Son güncelleme : 13.02.2020 11:20
Almanya Federal İstatistik Ofisi`nin nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi geçen ay 2019`un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.



AA

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık  2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 ve Kasım 2019'da da yüzde  1,1 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,6 düşüş gösterdi. Destatis,  tatil paketi fiyatlarındaki yüzde 28,7, ayakkabı fiyatlarındaki yüzde 4 ve  giyimdeki yüzde 6,3'lük mevsimsel fiyat düşüşünün bunda etkili olduğunu  vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, ocakta enerji ürünleri fiyatlarındaki  yükselişin genel fiyat hareketlerinde yukarı yönlü etkisi olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları,  2019'un ocak ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre  elektrik fiyatları yüzde 3,9 ve motor yakıtı fiyatları yüzde 5,2 artış gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da yıllık enflasyon, geçen  ay yüzde 1,5 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,8  azalırken, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı.  Et ve et ürünleri ile meyve fiyatları sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 6 artış  kaydetti. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,5 ve ısınma masrafları hariç kira  yüzde 1,4 artış gösterdi.




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