Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`daki mağazalarda kriz büyüdü

05.10.2020 15:20

Son güncelleme : 05.10.2020 15:25
Almanya`da geleneksel büyük mağazaların (department stores) cirosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle düştü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), büyük mağazaların satışlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, koronavirüs salgını, Almanya'da klasik büyük mağazalardaki krizi artırdı. Bu mağazaların cirosu reel olarak ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 düştü. Ciro, ikinci çeyrekte ise 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 geriledi.

Koronavirüs krizinde beklentilerin üzerinde artış kaydeden internet ve posta yolu ile satışlar da ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 22,9, bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 32 arttı.

Verilere göre, 1999-2019'da Almanya'da büyük mağazaların cirosu reel olarak yüzde 42,1 azalırken, internet üzerinden yapılan ticaretin cirosu yüzde 120,3 artış kaydetti.

 "Büyük mağazaların şubeleri birçok yerde kapanıyor"

Destatis açıklamasında, "Büyük mağazaların şubeleri birçok yerde kapanıyor. Şehir merkezleri ve yayaların yoğun olduğu bölgeler daha az çekici hale geliyor." denildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını öncesi bile internet yolu ile satışların sabit perakendeciler ve büyük mağazalar için büyük bir rekabet oluşturduğu belirtildi.

20 yıl önce Amazon'un Almanya'daki ilk deposunu açtığını hatırlatılan açıklamada, "Özellikle 1999'dan 2019'a kadar internet üzerinden perakende satıştaki artış, büyük mağazalardaki düşüşle beraber geldi. Sabit perakendeciler satışlarını yüzde 11,2 artırdı fakat internet satışlarının büyümesinin çok altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Büyük mağaza zincirlerinin düşen satışlarının bir nedeninin de azalan ürün çeşitliliği olduğu vurgulanan açıklamada, bu mağazaların internet üzerinden satışlarda çeşitlilik ve fiyatlarla rekabet edemediği kaydedildi. Bu arada, Almanya'da 2019'da internetten alışveriş yapanların yüzde 68'i giyim, spor malzemeleri ve ayakkabı satın aldı.


ETİKETLER
almanyaDestatisümağaza




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:091.157
Değişim :  1,01% |  11,58
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler15:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 8,36 6.265.128 % 10,00  
TSGYO 2,53 14.339.954 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.090.840 % 10,00  
AKMGY 75,90 2.163.198 % 10,00  
COSMO 10,23 3.011.815 % 10,00  
daha fazla
15:09 Alış Satış %  
Dolar 7,7837 7,7897 % 0,41  
Euro 9,1556 9,1663 % 0,77  
Sterlin 10,0439 10,0943 % 0,37  
Frank 8,4477 8,4986 % 0,65  
Riyal 2,0663 2,0766 % 0,20  
daha fazla
15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 5,56  
Altın Gr. 476 476 2,04  
Cumhuriyet 3.136 3.184 -3,00  
Tam 3.128 3.206 2,12  
Yarım 1.512 1.551 1,02  
Çeyrek 758 775 0,52  
Gümüş.Ons 24,01 24,05 0,30  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 40,87 40,87 1,60  
Seans Raporu 15:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru