Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya’nın ham çelik üretimi temmuzda düştü

24.08.2020 13:28

Son güncelleme : 24.08.2020 13:31
Almanya’nın ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 423 tona geriledi.



AA

Alman Çelik Birliği, temmuz ayı Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, temmuz ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24,7 gerileyerek 2 milyon 423 bin ton oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Alman ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 19 milyon 880 bin tona geriledi.

ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketlerinin de otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor. Azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uyguluyor.

Thyssenkrupp Steel Europe’nın 27 bin çalışanının 15 bini kısa süreli çalışma programında bulunuyor. Şirket yıllık ortalama üretiminin bu yıl 11 milyon tondan 9 milyonun biraz üzerinde olmasını bekliyor.

Öte yandan, merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği’ne (Worldsteel) göre küresel ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 148,3 milyon tona düştü. Söz konusu ayda Avrupa Birliği’nin üretimi yıllık yüzde 18,7 düşerek 68,3 milyona gerilerken, Çin’in üretiminin ise yüzde 4,5 artarak 91,6 milyon tona ulaşması dikkati çekti.


ETİKETLER
ham çelikalmanyaüretim




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:161.117
Değişim :  0,65% |  7,26
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.118 En Düşük
1.108
BIST En Aktif Hisseler13:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 3,30 8.660.044 % 10,00  
IZMDC 17,82 3.880.496 % 10,00  
TKURU 96,90 2.971.832 % 9,99  
CRDFA 6,28 5.010.538 % 9,98  
KENT 337,30 1.895.289 % 9,98  
daha fazla
13:16 Alış Satış %  
Dolar 7,3678 7,3715 % 0,48  
Euro 8,7220 8,7318 % 1,08  
Sterlin 9,6335 9,6818 % 0,61  
Frank 8,0651 8,1136 % 0,63  
Riyal 1,9581 1,9679 % 0,41  
daha fazla
13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 7,84  
Altın Gr. 461 461 3,51  
Cumhuriyet 3.071 3.117 -18,00  
Tam 3.055 3.133 15,21  
Yarım 1.477 1.515 7,36  
Çeyrek 741 758 3,68  
Gümüş.Ons 26,80 26,83 0,04  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,02  
B. Petrol 45,25 45,25 0,32  
Seans Raporu 13:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru