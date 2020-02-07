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Almanya`nın ihracatı 2019’da rekor kırdı

07.02.2020 13:03

Son güncelleme : 07.02.2020 13:03
Almanya`nın 2019 yılı ihracatı küresel ticaret ihtilafların ortasında sadece yüzde 0,8 artmasına rağmen, 1 trilyon 327,6 milyar euro ile rekor kırdı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici  verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat  geçen yıl 1 trilyon 327,6 milyar euro, ithalat ise 1 trilyon 104,1 milyar euro  oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 223 milyar 600 milyon euro seviyesinde  gerçekleşti.

Ülkenin, 2019’da bir önceki yıla göre, mevsimsellikten ve takvim  etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 0,8, ithalatı ise yüzde 1,4 arttı.  Destatis, ihracattaki büyümenin önceki yıllara göre ivme kaybettiğini vurguladı.

Almanya, 2018’de 1 trilyon 317 milyar euro ihracat yaparken, 1 trilyon  90 milyar euroluk ithalat yaparak rekor yenilemişti.  Böylece geçen yıl 1 trilyon  327,6 milyar ihracat ve 1 trilyon 104,1 milyar ithalat ile dış ticarette yeni rekor kırıldı.

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 777,3 milyar eurosu Avrupa  Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 631,3 milyar euroluk kısmı AB’den  gerçekleştirildi. 2018’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,1 düşüş  yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,4 artış oldu.

AB dışında kalan ülkelere 550,3 milyar euroluk ihracat, 472,8 milyar  euroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’ye  kıyasla yüzde 2,2, ithalatı yüzde 1,6 artış kaydetti.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI 266,2 MİLYAR EURO

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat  Aralık 2019’da 98 milyar euro, ithalat 82,8 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve  takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,1 artış,  ithalat da yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2019’da yüzde 2,1 artarak 19 milyar  569 milyon euro oldu. Aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 3,3  azalarak 15 milyar 837 milyon euro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın cari işlemler fazlası 2019 yılında 2018’ye  göre 20,2 milyar euro artarak 266,2 milyar euroya yükseldi.




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