Almanya`nın vergi gelirleri Temmuz ayında istikrar kazanırken, ilk 7 ayda vergi gelirlerinde düşüş ilk tahminlerin altında kaldı.
Almanya`nın vergi gelirleri azaldı
20.08.2020 07:59
Son güncelleme : 20.08.2020 08:00
Yılın ilk 7 ayında vergi gelirleri yüzde 10 olan beklentiden daha az yüzde 8 azaldı.
Alman hükümeti Nisan ayında yaptığı açıklamada ekonominin bu yıl yüzde 6,3 daralmasını ve 2021 yılında yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini ifade etmişti.
Bu, ekonominin 2022'den önce kriz öncesi seviyeye ulaşmasının muhtemel olmadığı anlamına geliyor.
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|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2857
|7,2963
|% 0,11
|
|Euro
|8,6345
|8,6486
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,5255
|9,5733
|% -2,08
|
|Frank
|7,9411
|7,9889
|% -2,23
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% -1,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.951
|22,94
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|Altın Gr.
|452
|452
|-22,17
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,17
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,34
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