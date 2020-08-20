Almanya`nın vergi gelirleri azaldı















Yılın ilk 7 ayında vergi gelirleri yüzde 10 olan beklentiden daha az yüzde 8 azaldı.

Alman hükümeti Nisan ayında yaptığı açıklamada ekonominin bu yıl yüzde 6,3 daralmasını ve 2021 yılında yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini ifade etmişti.

Bu, ekonominin 2022'den önce kriz öncesi seviyeye ulaşmasının muhtemel olmadığı anlamına geliyor.