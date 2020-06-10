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Altın 1,720 doları aştı, Brent 40 dolarda

10.06.2020 17:54

Son güncelleme : 10.06.2020 18:02
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) sonuçları bugün TSİ 21:00`de açıklanacak toplantısından hisse senedi piyasaları için olumsuz karar çıkabileceği beklentisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları aşarken, Brent petrol 40 dolarda tutunuyor.



DHA

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Bir yandan Fed toplantısından çıkması muhtemel güvercin söylemleri fiyatlamaya başlayan ons altın diğer taraftan ise Kore'de artan jeopolitik riskleri yansıtmaya başladı" dedi ve ekledi:

"Böyle olunca altının ons fiyatının bir kez daha 1,700 doların üzerine yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Kore'deki tansiyon altının bir süre haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesine neden olabileceği için fiyatların her iki yöne doğru da hareketlenme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkün. Şimdilik teknik açıdan görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Bu noktada yukarıda 1,720 dolar aşağıda ise 1,680 doları izlemeye devam ediyoruz."

Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatlar yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.14 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.87 düşüşle 38.54 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.55 artışla 17.99 dolar,

- altın, yüzde 0.68 artışla 1,726.02 dolar,

- bakır, yüzde 0.87 artışla 5,767.00 dolar,

- platin, yüzde 0.23 artışla 840.38 dolar,

- paladyum yüzde 0.05 artışla 1,950.70 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 377 liraya, çeyrek altın 619 liraya, Cumhuriyet altını da 2,467 liraya yükseldi.




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Frank 7,1567 7,1998 % 0,54  
Riyal 1,8043 1,8133 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 5,85  
Altın Gr. 376 376 1,29  
Cumhuriyet 2.435 2.462 6,70  
Tam 2.506 2.530 3,20  
Yarım 1.223 1.233 3,40  
Çeyrek 611 618 1,70  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 0,30  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,08  
B. Petrol 40,69 40,69 -0,49  
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