Altın alacaklar dikkat! Akşam saatlerinde oldu

BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8553
|7,8593
|% 0,79
|Euro
|9,2334
|9,2398
|% 0,96
|Sterlin
|10,0624
|10,1129
|% 0,56
|Frank
|8,4932
|8,5443
|% 0,40
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% 0,38
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|12,28
|Altın Gr.
|475
|475
|4,09
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,54
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,16
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,43
Seans Raporu 18:05
- 17:58MRGYO Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 125 adet işlem
- 17:56ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 450, 001.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TSKB, KOZAL
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, TUPRS
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 37 kaybederek (% -0.32 ) 1, 058