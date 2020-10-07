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Altın alacaklar dikkat! Akşam saatlerinde oldu

07.10.2020 09:55

Son güncelleme : 07.10.2020 09:56
FED Başkanı Jerome Powell`ın açıklamalarının ve mali teşvik paketine  ilişkin görüşmelerin takip edildiği işlem gününde altın fiyatları  dalgalı bir görünüm sergiledi. Dün 1910 dolar seviyesinde işlem gören ons altın bu sabah güne 1890 dolar seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı bir süredir ek  mali teşvik paketi görüşmelerinin etkisinde yukarı yönlü hareket  ediyordu.




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Altın Ons 1.890 1.891 12,28  
Altın Gr. 475 475 4,09  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,58 23,62 0,54  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,16  
B. Petrol 42,22 42,22 -0,43  
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