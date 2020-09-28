Altın alacaklar dikkat! Bugün değişti

BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|10,71
|13.626.970
|% 4,18
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6930
|7,6992
|% 0,54
|Euro
|8,9488
|8,9616
|% 0,61
|Sterlin
|9,7809
|9,8300
|% 0,50
|Frank
|8,2302
|8,2798
|% 0,21
|Riyal
|2,0412
|2,0514
|% 0,27
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-2,98
|Altın Gr.
|459
|459
|0,18
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,26
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,33
Seans Raporu 18:05
- 17:51TUCLK Yüzde 4.33 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 743, 593 adet işlem
- 17:50XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 05 artarak (% 0.96 ) 1, 269
- 17:47TBORG Yüzde 9.94 oranında artışla 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 590, 757 adet işlem
- 17:44FMIZP Yüzde 5.73 oranında artışla 132.90 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 859 adet işlem
- 17:42DARDL Yüzde 9.95 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 362 adet işlem