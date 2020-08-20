Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında altın alımı için önemli açıklamalarda bulundu.
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...
20.08.2020 13:24
Son güncelleme : 20.08.2020 13:26
MAHMUT EKİNCİ
Stratejist Cüneyt Paksoy, bugün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı beklentisini yorumladı.
Paksoy, altın ve dolar yorumlarında önemli detaylara değindi. Altın alacaklarla ilgili de konuşan Paksoy, "Altın alımı için biraz daha ılımlı seviyeler tercih edilmeli." dedi.
Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy dış ve iç piyasadaki gelişmeleri, borsadaki son durumu yorumladı.
YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
13:091.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:097,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3277
En Düşük
7,2632
13:098,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:09454,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,05
|Açılış
|: 454,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:09
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.243.122
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.143.272
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.671
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,43
|2.104.342.429
|% 4,73
|
|TUPRS
|87,35
|1.651.739.520
|% 1,63
|
|RTALB
|59,55
|472.289.789
|% 2,32
|
|TCELL
|15,47
|370.512.285
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,00
|356.596.627
|% 2,39
|
|PETKM
|4,43
|2.104.342.429
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,03
|247.554.589
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,00
|356.596.627
|% 2,39
|
|ZOREN
|2,81
|330.193.628
|% 6,04
|
|YKBNK
|2,17
|176.180.913
|% -0,46
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3225
|7,3277
|% 0,54
|
|Euro
|8,6658
|8,6764
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,5811
|9,6292
|% 0,58
|
|Frank
|8,0027
|8,0509
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 0,43
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-1,74
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|-84,00
|
|Tam
|3.007
|3.084
|-77,05
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-37,27
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,89
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,05
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|