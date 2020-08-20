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Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...

20.08.2020 13:24

Son güncelleme : 20.08.2020 13:26
Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında altın alımı için önemli açıklamalarda bulundu.



MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, bugün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı beklentisini yorumladı.

Paksoy, altın ve dolar yorumlarında önemli detaylara değindi. Altın alacaklarla ilgili de konuşan Paksoy, "Altın alımı için biraz daha ılımlı seviyeler tercih edilmeli." dedi.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy dış ve iç piyasadaki gelişmeleri, borsadaki son durumu yorumladı.

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