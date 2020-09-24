Altın alacaklar dikkat! Gözler saat 14.00`a çevrildi

BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|15,44
|199.272.565
|% 5,49
|VAKBN
|3,98
|289.789.326
|% 0,00
|TTRAK
|98,15
|26.597.208
|% 0,00
|SKBNK
|1,54
|191.418.740
|% 0,00
|THYAO
|10,50
|400.271.102
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7140
|7,7159
|% 0,19
|Euro
|8,9904
|8,9992
|% 0,26
|Sterlin
|9,7612
|9,8101
|% -0,15
|Frank
|8,3123
|8,3624
|% 0,08
|Riyal
|2,0481
|2,0584
|% 0,01
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,78
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,81
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,09
|-0,71
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,19
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-0,14
Seans Raporu 18:05
- 17:59SARKY Yüzde 6.73 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 934 adet işlem
- 17:58ADEL Yüzde 5.64 oranında artışla 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 841 adet işlem
- 17:57BMELK Yüzde 9.97 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 418 adet işlem
- 17:56TMPOL Yüzde 6.00 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 968 adet işlem
- 17:55ADEL Yüzde 5.27 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 581 adet işlem